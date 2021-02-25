Голкипер «Краснодара» Адамов перешел в «Сочи»

Голкипер «Краснодара» Денис Адамов перешел в «Сочи», сообщается на сайте клуба.

Сегодня, 25 февраля, футболист присоединится к команде и примет участие в вечерней тренировке южан. В «Сочи» Адамов будет играть под 1-м номером.

«Денис Адамов — воспитанник академии футбольного клуба «Краснодара», где и провел первые годы своей профессиональной карьеры. Мы рады приветствовать футболиста в нашей команде. Добро пожаловать в семью, Денис!» — говорится на официальном сайте «Сочи».