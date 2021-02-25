Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Голкипер «Краснодара» Адамов перешел в «Сочи»

12:20
Теги:

Голкипер «Краснодара» Денис Адамов перешел в «Сочи», сообщается на сайте клуба.

Сегодня, 25 февраля, футболист присоединится к команде и примет участие в вечерней тренировке южан. В «Сочи» Адамов будет играть под 1-м номером.

«Денис Адамов — воспитанник академии футбольного клуба «Краснодара», где и провел первые годы своей профессиональной карьеры. Мы рады приветствовать футболиста в нашей команде. Добро пожаловать в семью, Денис!» — говорится на официальном сайте «Сочи».

Дополнительная информация:

https://www.pfcsochi.ru/news/2020-21/denis-adamov-v-sochi-sostav-kluba-popolnil-eshche-odin-vratar-/

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир