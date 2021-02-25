Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Чанов: «В «Урале» Помазун обрел уверенность и играл стабильно. Посмотрим, как сложится в ЦСКА»

13:15
Илья Помазун. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Илья Помазун. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Теги:

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов о возвращении из аренды в «Урале» голкипера Ильи Помазуна в связи с болезнью Игоря Акинфеева.

Ранее, 25 февраля, стало известно, что 34-летний Акинфеев изолирован от команды из-за признаков ОРВИ. Московский клуб вернул из аренды 24-летнего Помазуна, который в текущем сезоне играл за «Урал».

— Помню, в ЦСКА уже была подобная ситуация. Игорь Акинфеев получил травму, и клуб в срочном порядке вернул из аренды Володю Габулову. Так что и сейчас руководство армейцев, считаю, все предусмотрело, все прописало в случае форс-мажора.

Правильно сделали, что в начале сезона отправили его в «Урал». Помазун набрался необходимого опыта. Прилично смотрелся там. Вспомните, какие были хвалебные отзывы о его игре в этом сезоне? Он созрел для роли первого номера команды РПЛ. Один матч может провести почти каждый, а вот сохранять стабильность на длинной дистанции гораздо сложнее. Уровень давления в ЦСКА и «Урале» разный? Вот как раз и посмотрим, как Илья прибавил за последние полгода. Раз его вернули, значит, он чего-то стоит. Я, правда, не знаю, в какой форме сейчас находится Тороп. Мне тут сложно комментировать. Но ЦСКА все предусмотрел. Верный шаг. Главное, чтобы после возвращения Помазун держал себя в тонусе постоянно. В «Урале» ему это удалось. Помазун проведет пару матчей за ЦСКА и вновь окажется в запасе? Мы же не знаем всех нюансов. Тут сложно комментировать. Уже неплохо для него, что он сыграет в основе ЦСКА.

(Виталий Айрапетов)

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Опрос

проголосовало: 71972
Все опросы
Кто выиграет золото РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир