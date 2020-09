Годин может перебраться в «Кальяри»

Защитник «Интера» Диего Годин близок к переходу в «Кальяри», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 34-летний уругваец планирует подписать контракт с итальянским клубом на несколько лет. «Интер» на данный момент ищет возможности разгрузить зарплатную ведомость.

Годин перешел в миланскую команду летом прошлого года из «Атлетико». На его счету 36 матчей и 2 мяча во всех турнирах.

Inter are expected to complete Arturo Vidal deal on next few hours [almost done by days — he'll be in Milano soon] and are also working to sell Diego Godin to Cagliari on a permanent deal. ?? @SkySport #Inter #FCB #transfers