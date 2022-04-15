Эрик тен Хаг отказался отвечать на вопросы журналистов о соглашении с «МЮ»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг на пресс-конференции в преддверии матча финала Кубка Нидерландов против «ПСВ» отказался отвечать на вопрос журналиста о подписании контракта с «Манчестер Юнайтед».

— Прежде всего, поздравляю вас с переходом в «Манчестер Юнайтед». Можете объяснить, почему вы не говорите об этом?

— Потому что я работаю в «Аяксе». Нам нужно постараться выиграть два оставшихся турнира. Вы, конечно, можете спрашивать меня о чем угодно, но я здесь, чтобы говорить об «Аяксе». Еще раз всех спрашиваю, у вас есть вопросы об «Аяксе»?

Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг договорился о четырехлетнем контракте с «Манчестер Юнайтед».

Финал Кубка Нидерландов «ПСВ» — «Аякс» состоится 17 апреля в 19.00 мск.