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Сегодня, 17:27

Эрик тен Хаг отказался отвечать на вопросы журналистов о соглашении с «МЮ»

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Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг на пресс-конференции в преддверии матча финала Кубка Нидерландов против «ПСВ» отказался отвечать на вопрос журналиста о подписании контракта с «Манчестер Юнайтед».

— Прежде всего, поздравляю вас с переходом в «Манчестер Юнайтед». Можете объяснить, почему вы не говорите об этом?

— Потому что я работаю в «Аяксе». Нам нужно постараться выиграть два оставшихся турнира. Вы, конечно, можете спрашивать меня о чем угодно, но я здесь, чтобы говорить об «Аяксе». Еще раз всех спрашиваю, у вас есть вопросы об «Аяксе»?

Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг договорился о четырехлетнем контракте с «Манчестер Юнайтед».

Финал Кубка Нидерландов «ПСВ» — «Аякс» состоится 17 апреля в 19.00 мск.

Источник: https://talksport.com/football/1086805/erik-ten-hag-ajax-manchester-united-manager-rangnick/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Эрик тен Хаг
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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