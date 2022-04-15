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Сегодня, 18:00

«Наполи» готов продлить Мертенса

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Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может продлить контракт с клубом, сообщает Football Italia. По данным источника, неаполитанский клуб подпишет соглашение с 34-летним бельгийцем на один год с возможностью продления еще на один сезон.

Зарплата по новому контракту составит 1-1,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы за результативность. По нынешнему контракту Мертенс зарабатывает 4 миллиона евро за сезон.

Нападающий перешел в «Наполи» в 2013 году из «ПСВ». За неаполитанцев Мертенс провел 391 матч и забил 145 голов, став лучшим бомбардиром в истории клуба.

В сезоне-2021/22 форвард провел за «Наполи» 31 матч и забил 10 голов.

Источник: https://football-italia.net/napoli-open-to-new-mertens-contract/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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