«Наполи» готов продлить Мертенса

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может продлить контракт с клубом, сообщает Football Italia. По данным источника, неаполитанский клуб подпишет соглашение с 34-летним бельгийцем на один год с возможностью продления еще на один сезон.

Зарплата по новому контракту составит 1-1,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы за результативность. По нынешнему контракту Мертенс зарабатывает 4 миллиона евро за сезон.

Нападающий перешел в «Наполи» в 2013 году из «ПСВ». За неаполитанцев Мертенс провел 391 матч и забил 145 голов, став лучшим бомбардиром в истории клуба.

В сезоне-2021/22 форвард провел за «Наполи» 31 матч и забил 10 голов.