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Полузащитник «Монако» Тчуамени станет главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед» летом

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Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени станет главной целью «Манчестер Юнайтед» в летнем трансферном окне, сообщает ESPN.

По данным источника, в покупке хавбека заинтересован Эрик тен Хаг, в случае, если главный тренер «Аякса» возглавит манкунианцев. В клубе видят в 22-летнем французе потенциальную замену Полю Погба, чей контракт истекает в конце сезона.

Контракт Тчуамени с «Монако» действует до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 40 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 полузащитник провел за монегасков 44 матча, забил три гола и отдал две результативных передачи.

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ФК Монако
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