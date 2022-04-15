Полузащитник «Монако» Тчуамени станет главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед» летом

Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени станет главной целью «Манчестер Юнайтед» в летнем трансферном окне, сообщает ESPN.

По данным источника, в покупке хавбека заинтересован Эрик тен Хаг, в случае, если главный тренер «Аякса» возглавит манкунианцев. В клубе видят в 22-летнем французе потенциальную замену Полю Погба, чей контракт истекает в конце сезона.

Контракт Тчуамени с «Монако» действует до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 40 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 полузащитник провел за монегасков 44 матча, забил три гола и отдал две результативных передачи.