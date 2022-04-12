«Манчестер Юнайтед» договорился с тен Хагом о четырехлетнем контракте

«Манчестер Юнайтед» договорился с главным тренером «Аякс» Эриком тен Хагом о контракте, сообщает The Athletic.

По информации источника, английский клуб получил устное согласие 52-летнего нидерландца на переход по окончании нынешнего сезона.

Отмечается, что соглашение между «Манчестер Юнайтед» и тренером будет рассчитан на четыре года.

При этом официальных объявлений о подписании контракта не будет до 17 апреля, когда «Аякс» сыграет с ПСВ в финале Кубка Нидерландов.