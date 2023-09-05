«Галатасарай» арендовал Ндомбеле у «Тоттенхэма»

Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле арендован «Галатасараем», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 26-летним французом рассчитано до конца сезона-2023/24. Сумма выкупа составит 15 миллионов евро, она будет выплачиваться равными частями в течение пяти сезонов. Ндомбеле получит за текущий сезон 3,136 миллиона евро.

В прошлом сезоне Ндомбеле выступал за «Наполи» на правах аренды. Футболист провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.