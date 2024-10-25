«ПСЖ» не собирается выплачивать Мбаппе 55 миллионов евро. Клуб могут исключить из Лиги чемпионов
«ПСЖ» повторно отказался выплачивать Килиану Мбаппе 55 миллионов евро, несмотря на то, что парижан обязала произвести перевод денег Профессиональная футбольная лига Франции (LFP).
В пятницу, 25 октября, LFP отклонила апелляцию французского клуба по делу о невыплаченной зарплате и бонусах игроку. Представители «ПСЖ» заявили о несогласии с решением. По данным L'Equipe, парижане намерены продолжить разбирательства в Федерации футбола Франции (FFF) или национальном Олимпийском комитете.
«К сожалению, если Килиан решит продолжить этот спор, клуб будет вынужден привлечь его к ответственности в компетентных судах и добиться признания ущерба, который мы понесли и продолжаем нести из-за непонятной позиции своего бывшего игрока», — сказал представитель «ПСЖ» журналистам.
О каких выплатах идет речь
Ранее Мбаппе обратился в LFP и УЕФА по делу о неуплате ему 55 миллионов по старому контракту с «ПСЖ». Сумма включает в себя последнюю треть подписного бонуса (36 миллионов), который 25-летний нападающий должен был получить еще в феврале, зарплату за последние три месяца (апрель, май, июнь), а также «этический бонус» за эти три месяца, выплачиваемый за хорошую дисциплину, отсутствие скандалов и уважительное поведение по отношению к болельщикам.
Как сообщает Le Monde, LFP может наложить запрет на трансферы в отношении «ПСЖ», а также лишить клуб лицензии УЕФА, что приведет к исключению из Лиги чемпионов.
В деле об изнасиловании Килиан увидел след «ПСЖ»
Полиция Стокгольма несколько недель расследует дело об изнасиловании, произошедшем в отеле, в котором останавливался Мбаппе. Французский футболист назвал это провокацией перед слушанием по его делу.
«Фейковая новость. Это становится таким предсказуемым, прямо перед завтрашним слушанием, как будто случайно!» — написал Мбаппе в соцсетях.
Сколько Мбаппе получает в «Реале»
В начале июня Мбаппе покинул «ПСЖ» в статусе свободного агента и подписал соглашение с «Реалом», рассчитанное до 2029 года. По информации The Guardian, Килиан будет зарабатывать от 15 до 20 миллионов с ежегодным приростом. Мадридский клуб также выплатит форварду 125 миллионов в качестве подписного бонуса в течение пяти лет. По условиям контракта звездный футболист также получит 80% доходов от реализации имиджевых прав.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|8
|6
|2
|0
|25-8
|20
|
2
|Монако
|8
|6
|2
|0
|14-4
|20
|
3
|Марсель
|8
|5
|2
|1
|21-8
|17
|
4
|Лилль
|8
|4
|2
|2
|13-8
|14
|
5
|Ланс
|8
|3
|5
|0
|9-4
|14
|
6
|Реймс
|8
|4
|2
|2
|15-12
|14
|
7
|Лион
|8
|4
|1
|3
|14-12
|13
|
8
|Ницца
|8
|2
|4
|2
|16-8
|10
|
9
|Нант
|8
|2
|4
|2
|10-9
|10
|
10
|Страсбур
|8
|2
|4
|2
|16-16
|10
|
11
|Брест
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
12
|Осер
|8
|3
|0
|5
|11-16
|9
|
13
|Ренн
|8
|2
|2
|4
|12-12
|8
|
14
|Сент-Этьен
|8
|2
|1
|5
|6-20
|7
|
15
|Тулуза
|8
|1
|3
|4
|7-11
|6
|
16
|Гавр
|8
|2
|0
|6
|7-19
|6
|
17
|Анже
|8
|0
|4
|4
|6-14
|4
|
18
|Монпелье
|8
|1
|1
|6
|8-26
|4
|25.10
|21:45
|
Ренн – Гавр
|- : -
|26.10
|18:00
|
Анже – Сент-Этьен
|- : -
|26.10
|20:00
|
Реймс – Брест
|- : -
|26.10
|22:00
|
Ланс – Лилль
|- : -
|27.10
|17:00
|
Лион – Осер
|- : -
|27.10
|19:00
|
Монпелье – Тулуза
|- : -
|27.10
|19:00
|
Ницца – Монако
|- : -
|27.10
|19:00
|
Страсбур – Нант
|- : -
|27.10
|22:45
|
Марсель – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|7
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|6
|
|
Кейто Накамура
Реймс
|5
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|4
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Стефан Дзодич
Монпелье
|3
|1
|2
|
|
Маркюс Коко
Нант
|5
|1
|2
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|4
|1
|1