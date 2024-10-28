В «Реале» решили купить нового вратаря после разгромного поражения от «Барселоны»

Президент «Реала» Флорентино Перес настроен на покупку нового голкипера после поражения от «Барселоны» (0:4) в 11-м туре испанской ла лиги, сообщает Realmadridexclusivo.

Из-за травмы Тибо Куртуа в основе «сливочных» класико провел Андрей Лунин. По информации источника, из-за неудачного исхода матча Перес принял решение о приобретении нового голкипера. Сообщается, что одним из кандидатов является вратарь «Лилля» Люка Шевалье.

«Реал» с 24 очками занимает второе место в ла лиге после 11 туров. Команда Карло Анчелотти отстает от «Барселоны» на шесть баллов.