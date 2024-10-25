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Директор «Акрона» Задоян: «Главный тренер с воодушевлением воспринял возможность пригласить Дзюбу в команду»

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Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян рассказал о трансфере нападающего Артема Дзюбы.

«К предметным переговорам мы приступили в предпоследний день дозаявочного периода. Уровень Артема не поддается сомнению. Обсуждая его кандидатуру, мы по совокупности факторов решили пригласить его в команду. Мы довольны тем, как он проявляет себя на поле и вне его. Артем — большой профессионал, сильный футболист и пример для наших молодых игроков. Главный тренер с воодушевлением воспринял возможность пригласить Артема в команду.

Особых сложностей не было. Мы рассказали Артему о клубе, наших принципах работы, о том, как строилась команда, что считаем важным в совместной работе. Придя к полному пониманию с обеих сторон, пожали руки», — цитирует Задояна Metaratings.ru.

36-летний футболист присоединился к «Акрону» 12 сентября 2024 года в статусе свободного агента.

Источник: Metaratings.ru
Артем Дзюба
ФК Акрон
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 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
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7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
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