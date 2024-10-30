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Степашин о Чалове в ПАОК: «В Греции ты вряд ли вырастишь в классного игрока»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» признался, что не понимает, зачем нападающий Федор Чалов перешел в греческий ПАОК.

— А как восприняли то, что Антон Миранчук поехал в Швейцарию, а Федор Чалов — в Грецию?

— Ну Швейцария еще ничего. А греческий вариант вызывает у меня вопросы. Если и ехать, то надо выбирать сильный клуб. А в чемпионате Греции ты вряд ли вырастишь в классного футболиста.

Чалов в летнее трансферное окно перешел в ПАОК из ЦСКА. В текущем сезоне 26-летний форвард провел за команду 13 матчей, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Полностью интервью Сергея Степашина читайте на сайте «СЭ».

Федор Чалов
Футбол
ФК ПАОК
Сергей Степашин
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