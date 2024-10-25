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Сегодня, 03:13

Виллиан Жозе может сменить «Спартак» на «Лас-Пальмас»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Виллиан Жозе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе может вернуться в чемпионат Испании в зимнее трансферное окно.

По информации Todofichajes, «Лас-Пальмас» заинтересован в подписании 32-летнего бразильца. Команда идет после 10 туров идет на 19-м месте в ла лиге, набрав 6 очков.

Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса» в июле 2024 года, подписав двухлетний контракт. В этом сезоне он в 11 матчах забил 1 гол.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Виллиан Жозе
Футбол
ФК Лас-Пальмас
ФК Спартак (Москва)
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