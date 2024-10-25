Виллиан Жозе может сменить «Спартак» на «Лас-Пальмас»

Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе может вернуться в чемпионат Испании в зимнее трансферное окно.

По информации Todofichajes, «Лас-Пальмас» заинтересован в подписании 32-летнего бразильца. Команда идет после 10 туров идет на 19-м месте в ла лиге, набрав 6 очков.

Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса» в июле 2024 года, подписав двухлетний контракт. В этом сезоне он в 11 матчах забил 1 гол.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.