Источник: ЦСКА интересуется полузащитником Франком Кануте

Сенегальский полузащитник Франк Кануте может продолжить карьеру в российском чемпионате.

Как сообщает Africafoot, Кануте, который в октябре этого года покинул «Партизан», интересен ЦСКА. Также к 25-летнему игроку проявляют интерес клубы из Швейцарии, Турции и Ирана.

Кануте провел за «Партизан» 22 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.