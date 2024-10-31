Источник: ЦСКА интересуется полузащитником Франком Кануте
Сенегальский полузащитник Франк Кануте может продолжить карьеру в российском чемпионате.
Как сообщает Africafoot, Кануте, который в октябре этого года покинул «Партизан», интересен ЦСКА. Также к 25-летнему игроку проявляют интерес клубы из Швейцарии, Турции и Ирана.
Кануте провел за «Партизан» 22 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.
Источник: Africafoot
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|30
|
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|13
|9
|1
|3
|27-17
|28
|
4
|Динамо
|13
|8
|2
|3
|27-15
|26
|
5
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|
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|3
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|7
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|5
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|12
|
12
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|3
|3
|7
|12-24
|12
|
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|13
|2
|5
|6
|14-24
|11
|
14
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|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|1
|6
|6
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|9
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16
|Оренбург
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|1
|5
|7
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|1.11
|19:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|2.11
|18:00
|
Зенит – Динамо Мх
|- : -
|2.11
|18:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|2.11
|20:45
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|3.11
|13:00
|
Акрон – Кр. Советов
|- : -
|3.11
|15:15
|
Ахмат – Пари НН
|- : -
|3.11
|17:30
|
Факел – Химки
|- : -
|3.11
|19:45
|
Краснодар – Оренбург
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Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
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|
Джон Кордоба
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|7
|П
|
|
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Зенит
|8
|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
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Алексей Батраков
Локомотив
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|К
|Ж
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Динамо Мх
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|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
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|3
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Райан Сенхаджи
Факел
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