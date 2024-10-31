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Сегодня, 14:36

AS: мадридский «Реал» намерен купить у «Манчестер Сити» Родри

Владислав Маслов
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
Фото Global Look Press

Мадридский «Реал» планирует подписать обладателя «Золотого мяча»-2024, полузащитника «Манчестер Сити» Родри. Об этом сообщает издание AS.

Контракт 28-летнего испанца с английским клубом рассчитан до лета 2027 года. Утверждается, что игрок будет выбирать между продлением договора с «Сити» и трансфером в «королевский клуб».

По информации источника, агент футболиста Пабло Баркеро, который также представляет знаменитого экс-нападающего сливочных Рауля Гонсалеса и имеет тесные контакты с руководством клуба, уже получил от «Манчестер Сити» предложение о новом контракте для Родри. Однако испанцу, который является уроженцем Мадрида, очень нравится идея вернуться в родной город и присоединиться к одному из сильнейших клубов мира.

Ранее сообщалось, что «Реал» отказался отправлять делегацию в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча», узнав, что обладателем награды станет не игрок сливочных Винисиус Жуниор, а Родри.

Полузащитник играет за «Сити» с 2019 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Родриго в 130 миллионов евро.

Источник: AS
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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