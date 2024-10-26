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Мбаппе в определяющей точке карьеры. Это класико — один из важнейших матчей в его жизни

«Реал» сыграет с «Барселоной» 26 октября
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Справится?
Испания. Ла Лига. 11-й тур
26 окт, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Барселона

С 2016 года количество упоминаний Мбаппе в медиа растет в геометрической прогрессии. Сначала о нем говорили как о мегаталанте из «Монако», потом Килиан зрел, становился лучшим игроком всех команд, в которых находился, и потихоньку дорос до одного из главных футболистов на планете. У вас вряд ли получится назвать хотя бы одну фамилию, притягивающую больше внимания. Может, только Роналду и Месси, но они за скобками.

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Французу скоро исполнится 26 лет, и, по ощущениям, текущая осень привела его к самой важной точке карьеры. Вообще путь нападающего напоминает сериал, где от сезона к сезону меняется жанр. Когда-то это был байопик о перспективном юнце, который обязательно вырастет в мастера. Дальше — затяжной драматический рассказ о сложности выбора между мечтой и комфортом. И теперь — нечто приключенческое, почти триллер. Мы находимся недалеко от кульминации первой половины профессиональной жизни Мбаппе. На него столько навалилось, что варианта два — либо слом и распад футбольной личности, либо победоносное преодоление всех трудностей.

Естественно, отношение к герою зависит от его поступков. Решение остаться в «ПСЖ» два года назад поняли далеко не все. Казалось: как же так, ты ведь с детства грезил Мадридом? В ответ прозвучало следующее: «Есть спортивные и частные причины, которые заключаются в том, что я француз. Франция — это страна, в которой я буду жить и в которой я состарюсь. Есть эта сентиментальная сторона, а также то, что проект будет меняться». Сентиментальная сторона? А детские фотографии в футболке «Реала» и на фоне стены с плакатами Роналду тогда как называть? Можно было привести аргументы поубедительнее. И подать изящнее.

Фото Global Look Press

Особенно категоричные зрители сделали простой вывод — он выбрал деньги и предал собственные ценности. Спустя время Мбаппе опомнился и переехал-таки в Испанию. Но не поздно ли? Чемпионат Франции считается слабейшим среди топовых, а Килиан в нем явно засиделся. С разбега покорять вершины на новом месте не получилось. Есть семь мячей в 11 матчах, но три из них с пенальти, а чуть ли не все остальные с метра или в пустые. Безусловно, голы не пахнут, просто от исполнителя подобного уровня ждут другого. Тот же Криштиану от точки вообще не отходил, но сверху накидывал десятки самых разнообразных результативных действий.

Перед октябрьской международной паузой прилетели проблемы из сборной, а там у француза всегда все шло гладко. Дешам пообщался с людьми из «Реала» и не вызвал Килиана на Лигу наций из-за травмы. И впоследствии задался логичным вопросом — а почему он тогда за клуб продолжает играть? Болельщики тоже возмутились. Когда Франция спокойно побеждала Израиль, Мбаппе тусовался в ночном клубе Стокгольма. Шведские фотографии футболиста разлетелись по интернету и заметно приумножили количество претензий. Еще и обвинение в изнасиловании от неизвестной прилетело. Такая вот реабилитация.

Полузащитник &laquo;Реала&raquo; Винисиус и&nbsp;футболист &laquo;Барселоны&raquo; Рафинья. «Реал» и «Барселона»: демонстрация силы перед класико

Что мы имеем: суперзвездный футболист с неоднозначным прошлым вяло начал в самой популярной команде мира, обидел сборную и попал в криминальный секс-скандал. Идеальный набор для определения масштаба личности. Ближайшие недели покажут, о ком мы говорим. Это будущая легенда или не слишком дальновидный парень, которого сгубила череда ошибок? Переход в «Реал» изначально напоминал all-in. Потому что это замах на заоблачные ступеньки, а оттуда падать ой как больно. Мбаппе неоднократно демонстрировал ментальную мощь, даже в ситуациях, которые не вывезло бы 99,9 процентов его коллег — финал чемпионата мира, к примеру. Сейчас этот навык Килиану нужнее, чем когда-либо в жизни. Впереди — класико, и этот матч станет лакмусовой бумажкой, по которой оценят первый мадридский этап карьеры Мбаппе. Пора показать себя с нужной стороны.

Килиан Мбаппе
ФК Барселона
ФК Реал
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«Реал» Мадрид — «Барселона»: ключевая информация и трансляция класико
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 10 9 0 1 33-10 27
2
 Реал 10 7 3 0 21-7 24
3
 Атлетико 10 5 5 0 16-6 20
4
 Вильярреал 10 5 3 2 18-18 18
5
 Атлетик 10 5 2 3 17-11 17
6
 Мальорка 10 5 2 3 10-8 17
7
 Севилья 11 4 3 4 12-15 15
8
 Бетис 10 4 3 3 10-9 15
9
 Осасуна 10 4 3 3 14-16 15
10
 Р. Вальекано 10 3 4 3 11-10 13
11
 Сельта 10 4 1 5 17-17 13
12
 Р. Сосьедад 10 3 3 4 8-8 12
13
 Жирона 10 3 3 4 11-13 12
14
 Эспаньол 11 3 1 7 10-19 10
15
 Алавес 10 3 1 6 13-18 10
16
 Хетафе 10 1 6 3 7-8 9
17
 Леганес 10 1 5 4 6-12 8
18
 Вальядолид 10 2 2 6 8-21 8
19
 Лас-Пальмас 10 1 3 6 12-19 6
20
 Валенсия 10 1 3 6 7-16 6
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.10 22:00
Эспаньол – Севилья
 0 : 2
26.10 15:00
Вальядолид – Вильярреал
 - : -
26.10 17:15
Р. Вальекано – Алавес
 - : -
26.10 19:30
Лас-Пальмас – Жирона
 - : -
26.10 22:00
Реал – Барселона
 - : -
27.10 16:00
Леганес – Сельта
 - : -
27.10 18:15
Хетафе – Валенсия
 - : -
27.10 20:30
Бетис – Атлетико
 - : -
27.10 23:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
28.10 23:00
Мальорка – Атлетик
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 12
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 6
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 6
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 7 1 2
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Севилья

 4 1 1
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