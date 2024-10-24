«Спартак» летом изучал возможность трансфера Антона Миранчука

«Спартак» в летнее трансферное окно изучал возможность трансфера 29-летнего полузащитника Антона Миранчука, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, до предметного обсуждения условий подписания контракта дело не дошло. «Спартак» переключился на работу по другим кандидатам, а Миранчук в итоге стал игроком «Сьона».

В общей сложности россиянин провел четыре матча за швейцарскую команду, не отметившись результативными действиями.