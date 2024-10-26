Балотелли согласовал все условия контракта с «Дженоа»

Итальянский нападающий Марио Балотелли станет игроком «Дженоа».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, между сторонами достигнута договоренность о подписании контракта с 34-летним футболистом до июня 2025 года. Балотелли переходит в команду в качестве свободного агента с пониженной зарплатой.

Последним клубом в карьере футболиста был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул минувшим летом по истечении срока контракта.