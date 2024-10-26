Балотелли согласовал все условия контракта с «Дженоа»
Итальянский нападающий Марио Балотелли станет игроком «Дженоа».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, между сторонами достигнута договоренность о подписании контракта с 34-летним футболистом до июня 2025 года. Балотелли переходит в команду в качестве свободного агента с пониженной зарплатой.
Последним клубом в карьере футболиста был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул минувшим летом по истечении срока контракта.
Источник: Фабрицио Романо
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