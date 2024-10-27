Агент Мартинса не исключил уход футболиста из «Спартака»

Агент Александр Боннефон, представляющий интересы хавбека «Спартака» Кристофера Мартинса Перейры, ответил на вопрос о возможном уходе футболиста из команды в зимнее трансферное окно.

«Уйдет ли Кристофер из «Спартака» зимой? Все возможно», — цитирует Боннефона «РБ Спорт».

Люксембуржец выступает за «Спартак» с 2022 года. В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел 14 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.