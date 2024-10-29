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Сегодня, 05:37

Источник: покупка Кордобы не является приоритетом для «Спартака» в зимнее трансферное окно

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Покупка нападающего «Краснодара» Джона Кордобы не является приоритетной задачей для «Спартака» в предстоящее зимнее трансферное окно, сообщает Metaratings.

По данным источника, красно-белые хотят усилить позицию форварда, однако спортивный директор клуба Томаш Амарал хотел бы приобрести более молодого футболиста с перспективой роста. «Спартак» вернется к кандидатуре 31-летнего колумбийца только в случае, если не удастся договориться с другими игроками или возникнут сложности иного характера в переговорах с приоритетными кандидатами.

В сентябре появлялась информация об интересе «Спартака» к Кордобе. По данным «СЭ», московский клуб предлагал форварду контракт с зарплатой в размере 4 миллиона евро в год и возможностью заработка еще одного миллиона евро в виде бонуса, однако футболист хотел гарантированно получать 5 миллионов евро в год и отказался от предложенных условий.

Кордоба выступает за «Краснодар» с июля 2021 года. В сезоне-2024/25 форвард забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи в 13 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 14 миллионов евро.

Источник: Metaratings
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 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
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 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
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 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
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 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
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 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
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 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
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 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
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 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
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