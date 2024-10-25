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В «Лас-Пальмас» опровергли информацию об интересе к Виллиану Жозе

Константин Белов
Корреспондент
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Виллиан Жозе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный директор «Лас-Пальмаса» Луис Хельгера прокомментировал «СЭ» информацию о возможной покупке нападающего «Спартака» Виллиана Жозе.

Ранее в испанских СМИ сообщалось об интерес испанского клуба к 32-летнему бразильцу.

«Информация о возможной покупке нападающего «Спартака» Жозе не соответствует действительности. Мы не рассматриваем его покупку», — сказал Хельгера.

Жозе перешел в «Спартак» летом 2024 года. Он провел в этом сезоне 11 матчей и забил 1 гол. Действующий контракт нападающего рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Виллиан Жозе
Футбол
ФК Лас-Пальмас
ФК Спартак (Москва)
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«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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1
 Барселона 10 9 0 1 33-10 27
2
 Реал 10 7 3 0 21-7 24
3
 Атлетико 10 5 5 0 16-6 20
4
 Вильярреал 10 5 3 2 18-18 18
5
 Атлетик 10 5 2 3 17-11 17
6
 Мальорка 10 5 2 3 10-8 17
7
 Бетис 10 4 3 3 10-9 15
8
 Осасуна 10 4 3 3 14-16 15
9
 Р. Вальекано 10 3 4 3 11-10 13
10
 Сельта 10 4 1 5 17-17 13
11
 Р. Сосьедад 10 3 3 4 8-8 12
12
 Жирона 10 3 3 4 11-13 12
13
 Севилья 10 3 3 4 10-15 12
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 Эспаньол 10 3 1 6 10-17 10
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 Алавес 10 3 1 6 13-18 10
16
 Хетафе 10 1 6 3 7-8 9
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 Леганес 10 1 5 4 6-12 8
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 Вальядолид 10 2 2 6 8-21 8
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 Валенсия 10 1 3 6 7-16 6
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