В «Лас-Пальмас» опровергли информацию об интересе к Виллиану Жозе

Спортивный директор «Лас-Пальмаса» Луис Хельгера прокомментировал «СЭ» информацию о возможной покупке нападающего «Спартака» Виллиана Жозе.

Ранее в испанских СМИ сообщалось об интерес испанского клуба к 32-летнему бразильцу.

«Информация о возможной покупке нападающего «Спартака» Жозе не соответствует действительности. Мы не рассматриваем его покупку», — сказал Хельгера.

Жозе перешел в «Спартак» летом 2024 года. Он провел в этом сезоне 11 матчей и забил 1 гол. Действующий контракт нападающего рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.