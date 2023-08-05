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Сегодня, 11:31

«Аталанта» арендует хавбека «Милана» Де Кетеларе за 3 миллиона евро с опцией выкупа за 23 миллиона

Руслан Минаев
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«Аталанта» договорилась об аренде полузащитника «Милана» Шарля Де Кетеларе за 3 миллиона евро.

В соглашении прописана необязательная опция выкупа бельгийца за 23 миллиона. Также «россонери» получат 10 процентов от перепродажи игрока.

В минувшем сезоне Де Кетеларе провел 40 матчей и отметился результативной передачей. Трансферная стоимость 22-летнего хавбека по данным портала Transfermarkt оценивается в 22 миллиона евро. Контракт с «Миланом» рассчитан до лета 2027 года.

ФК Аталанта
ФК Милан
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