«Аталанта» арендует хавбека «Милана» Де Кетеларе за 3 миллиона евро с опцией выкупа за 23 миллиона

«Аталанта» договорилась об аренде полузащитника «Милана» Шарля Де Кетеларе за 3 миллиона евро.

В соглашении прописана необязательная опция выкупа бельгийца за 23 миллиона. Также «россонери» получат 10 процентов от перепродажи игрока.

В минувшем сезоне Де Кетеларе провел 40 матчей и отметился результативной передачей. Трансферная стоимость 22-летнего хавбека по данным портала Transfermarkt оценивается в 22 миллиона евро. Контракт с «Миланом» рассчитан до лета 2027 года.