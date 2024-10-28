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«Дженоа» должен объявить о подписании контракта с Балотелли в понедельник

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Дженоа» согласовал подписание контракта с нападающим Марио Балотелли, утверждает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, клуб объявит о сделке в понедельник, 28 октября. 34-летний футболист утром прибудет в Геную, чтобы подписать все необходимые документы.

Балотелли является свободным агентом. В сезоне-2023/24 форвард выступал за «Адану Демирспор», он забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу в 16 матчах за турецкую команду.

Марио Балотелли
Футбол
ФК Дженоа
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