«Дженоа» должен объявить о подписании контракта с Балотелли в понедельник

«Дженоа» согласовал подписание контракта с нападающим Марио Балотелли, утверждает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, клуб объявит о сделке в понедельник, 28 октября. 34-летний футболист утром прибудет в Геную, чтобы подписать все необходимые документы.

Балотелли является свободным агентом. В сезоне-2023/24 форвард выступал за «Адану Демирспор», он забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу в 16 матчах за турецкую команду.