Форвард «Локомотива» Жалолиддинов может вернуться в Узбекистан
17:35
По информации «СЭ», 18-летний полузащитник «Локомотива» Жасурбек Жалолиддинов может вернуться в чемпионат Узбекистана.
«Железнодорожники» отдадут его в аренду до конца года. Хавбек вернется в московский клуб к зимним сборам.
В июле Жалолиддинов подписал контракт с «Локо» на пять лет. Ранее игрок выступал за «Бунедкор». (Севастиан Терлецкий)
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