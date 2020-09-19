Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Форвард «Локомотива» Жалолиддинов может вернуться в Узбекистан

17:35
Жасур Жалолиддинов. Фото ФК «Локомотив»
Жасур Жалолиддинов. Фото ФК «Локомотив»
Теги:

По информации «СЭ», 18-летний полузащитник «Локомотива» Жасурбек Жалолиддинов может вернуться в чемпионат Узбекистана.

«Железнодорожники» отдадут его в аренду до конца года. Хавбек вернется в московский клуб к зимним сборам.

В июле Жалолиддинов подписал контракт с «Локо» на пять лет. Ранее игрок выступал за «Бунедкор». (Севастиан Терлецкий)

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Опрос

проголосовало: 72491
Все опросы
Кто станет чемпионом России в сезоне-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир