Форвард «Локомотива» Жалолиддинов может вернуться в Узбекистан

По информации «СЭ», 18-летний полузащитник «Локомотива» Жасурбек Жалолиддинов может вернуться в чемпионат Узбекистана.

«Железнодорожники» отдадут его в аренду до конца года. Хавбек вернется в московский клуб к зимним сборам.

В июле Жалолиддинов подписал контракт с «Локо» на пять лет. Ранее игрок выступал за «Бунедкор». (Севастиан Терлецкий)