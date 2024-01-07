The Times: Мбаппе недоволен попыткой «Реала» навязать ему свои условия и изучит варианты в АПЛ

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе остался недоволен действиями «Реала», который установил сроки для потенциального перехода нападающего, сообщает The Times.

По данным источника, 25-летний француз сообщил своему ближайшему окружению, что не позволит мадридцам определять его будущее. Отмечается, что Мбаппе готов рассмотреть варианты с продолжением карьеры в одном из клубов АПЛ. Игроку нравится стиль игры «Ливерпуля» под руководством Юргена Клоппа.

7 января The Athletic сообщил, что «Реал» предлагает Мбаппе контракт с зарплатой в 26 миллионов евро в год и подписной бонус в 130 миллионов евро.

Ранее L'Equipe утверждал, что 25-летний француз намерен определиться со своим будущим до матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

1 января сообщалось, что «Реал» сделал официальное предложение фрацузскому футболисту и установил крайний срок для принятия решения — середину января.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 23 матча за парижан во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.