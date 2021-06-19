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«Фиорентина» приобретет Николаса Гонсалеса из «Штутгарта» за 23 миллиона евро

08:07
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Форвард «Штутгарта» Николас Гонсалес подпишет контракт с «Фиорентиной», сообщает журналист Никола Скира.

По сведениям источника, «фиалки» заключат контракт с 23-летним аргентинцем до 2026 года с зарплатой в 2,7 млн евро. Трансфер игрока обойдется итальянскому клубу в 23 млн евро плюс 4 млн евро бонусами.

В сезоне-2020/21 Гонсалес провел 15 матчей в бундеслиге, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

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