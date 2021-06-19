Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Главный тренер Хорватии Далич возглавит «Фенербахче»

12:16
Теги:

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич может возглавить «Фенербахче», сообщает журналист Серкан Хамзаоглу.

По сведениям источника, 54-летний специалист достиг принципиального согласия с президентом турецкого клуба Али Кочем.

Далич возглавляет сборную Хорватии с 2017 года, дойдя с командой до финала ЧМ-2018. Также Далич тренировал «Риеку», албанское «Динамо», саудовские «Аль-Фейсали» и «Аль-Хиляль», а также «Аль-Айн» из ОАЭ.

«Фенербахче» по итогам сезона занял третье место в чемпионате Турции.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Сенсация в Fight Nights — иранец был полным андердогом, но нокаутировал чемпиона за минуту
Стала известна предварительная причина смерти артиста Андрея Егорова
В Москве выявили рекордное число новых случаев COVID-19 с начала пандемии
Сосед Андрея Егорова рассказал о последних днях его жизни

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
vs
1
Офсайд