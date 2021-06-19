Главный тренер Хорватии Далич возглавит «Фенербахче»
12:16
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич может возглавить «Фенербахче», сообщает журналист Серкан Хамзаоглу.
По сведениям источника, 54-летний специалист достиг принципиального согласия с президентом турецкого клуба Али Кочем.
Далич возглавляет сборную Хорватии с 2017 года, дойдя с командой до финала ЧМ-2018. Также Далич тренировал «Риеку», албанское «Динамо», саудовские «Аль-Фейсали» и «Аль-Хиляль», а также «Аль-Айн» из ОАЭ.
«Фенербахче» по итогам сезона занял третье место в чемпионате Турции.
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