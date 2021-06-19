«Челси» интересуется Адамой Траоре

Форвард «Вулверхэмптона» Адама Траоре может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 25-летнего испанца претендует «Челси», который рассматривает игрока как альтернативу полузащитнику «Интера» Ашрафу Хакими.

В сезоне-2020/21 Траоре провел 41 матч за «Вулверхэмптон», в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.