«Фиорентина» может арендовать Бакайоко у «Челси»

Полузащитник «Челси» Темуе Бакайоко может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 26-летним французом интересуется «Фиорентина», которая может арендовать игрока на сезон.

Минувший сезон Бакайоко провел в аренде в «Наполи», главным тренером которого был нынешний наставник «Фиорентины» Дженнаро Гаттузо. В 44 матчах за неаполитанцев хавбек забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.