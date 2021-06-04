«Фиорентина» может арендовать Бакайоко у «Челси»
08:25
Полузащитник «Челси» Темуе Бакайоко может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, 26-летним французом интересуется «Фиорентина», которая может арендовать игрока на сезон.
Минувший сезон Бакайоко провел в аренде в «Наполи», главным тренером которого был нынешний наставник «Фиорентины» Дженнаро Гаттузо. В 44 матчах за неаполитанцев хавбек забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
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