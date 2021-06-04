«Ювентус» не заинтересован в покупке Пьянича и рассматривает только аренду игрока

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич намерен покинуть каталонский клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 31-летний босниец хотел бы вернуться в «Ювентус» после того, как клуб возглавил Массимилиано Аллегри. Однако туринцы заинтересованы только в аренде игрока, на не в полноценном трансфере.

В сезоне-2020/21 Пьянич провел 30 матчей за «Барселону», сделав три результативные передачи. Хавбек выступал за «Ювентус» с 2016 по 2020 год.