Анчелотти может пригласить Ришарлисона в «Реал»
10:39
Форвард «Эвертона» Ришарлисон может продолжить карьеру в Испании, сообщает Football Insider.
По сведениям источника, 24-летний бразилец может перейти в «Реал» после того, как мадридский клуб возглавил экс-наставник «Эвертона» Карло Анчелотти. Сам итальянский специалист хочет видеть игрока в своей команде.
В сезоне-2020/21 Ришарлисон провел 40 матчей за «Эвертон», в которых забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.
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