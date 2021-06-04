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Анчелотти может пригласить Ришарлисона в «Реал»

10:39
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Форвард «Эвертона» Ришарлисон может продолжить карьеру в Испании, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, 24-летний бразилец может перейти в «Реал» после того, как мадридский клуб возглавил экс-наставник «Эвертона» Карло Анчелотти. Сам итальянский специалист хочет видеть игрока в своей команде.

В сезоне-2020/21 Ришарлисон провел 40 матчей за «Эвертон», в которых забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

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