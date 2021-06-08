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Доннарумма близок к переходу в «ПСЖ», он будет зарабатывать 12 миллионов евро в год

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Джанлуиджи Доннарумма. Фото gianlucadimarzio.com.
Джанлуиджи Доннарумма. Фото gianlucadimarzio.com.
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Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма близок к тому, чтобы стать игроком «ПСЖ», сообщает ряд источников в Италии. В частности, об этом пишут итальянские журналисты Фабрицио Романо и Джанлука Ди Марцио.

Указано, что контракт будет рассчитан до 2026 года. Зарплата игрока составит около 12 миллионов евро за сезон. Ранее сообщалось, что парижане предлагали футболисту 10 миллионов в год.

22-летний вратарь в прошедшем сезоне провел 48 матчей за «Милан», пропустил 54 мяча и 15 раз отыграл «на ноль». Его контракт с клубом истекает 30 июня и не будет продлен, поэтому он перейдет на правах свободного агента.

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