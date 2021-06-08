Доннарумма близок к переходу в «ПСЖ», он будет зарабатывать 12 миллионов евро в год

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма близок к тому, чтобы стать игроком «ПСЖ», сообщает ряд источников в Италии. В частности, об этом пишут итальянские журналисты Фабрицио Романо и Джанлука Ди Марцио.

Paris Saint-Germain board are discussing with Donnarumma on a contract until June 2026, salary around € 12m/net per season [add ons included]. After Wijnaldum, PSG feel Donnarumma now close too. ?? @SkySport



Kean loan and Xavi Simons new contract also on the table with Raiola. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2021

Указано, что контракт будет рассчитан до 2026 года. Зарплата игрока составит около 12 миллионов евро за сезон. Ранее сообщалось, что парижане предлагали футболисту 10 миллионов в год.

22-летний вратарь в прошедшем сезоне провел 48 матчей за «Милан», пропустил 54 мяча и 15 раз отыграл «на ноль». Его контракт с клубом истекает 30 июня и не будет продлен, поэтому он перейдет на правах свободного агента.