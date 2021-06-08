Доннарумма близок к переходу в «ПСЖ», он будет зарабатывать 12 миллионов евро в год
Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма близок к тому, чтобы стать игроком «ПСЖ», сообщает ряд источников в Италии. В частности, об этом пишут итальянские журналисты Фабрицио Романо и Джанлука Ди Марцио.
Paris Saint-Germain board are discussing with Donnarumma on a contract until June 2026, salary around € 12m/net per season [add ons included]. After Wijnaldum, PSG feel Donnarumma now close too. ?? @SkySport— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2021
Kean loan and Xavi Simons new contract also on the table with Raiola.
Указано, что контракт будет рассчитан до 2026 года. Зарплата игрока составит около 12 миллионов евро за сезон. Ранее сообщалось, что парижане предлагали футболисту 10 миллионов в год.
22-летний вратарь в прошедшем сезоне провел 48 матчей за «Милан», пропустил 54 мяча и 15 раз отыграл «на ноль». Его контракт с клубом истекает 30 июня и не будет продлен, поэтому он перейдет на правах свободного агента.
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