Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал возвращение нападающего Квинси Промеса в команду.

Сегодня, 25 февраля, 29-летний голландец подписал с московским клубом соглашение, рассчитанное на 3,5 года.

«Промес — это футболист, который умеет брать на себя инициативу и делать разницу. Такой мастер способен усилить и украсить игру любой команды. Когда 2,5 года назад он уходил из «Спартака», я сказал ему: «Возвращайся! Потому что только здесь тебя так любят. Во всех других командах будет скучно». Очень рад, что Квинси снова с нами!» — цитирует Федуна официальный сайт «Спартака».

Ранее сегодня, 25 февраля пресс-служба красно-белых показала медосмотр футболиста, после которого он заявил, что играть за «Спартак» — это нечто особенное.

Голландец вернулся в московский клуб вчера, 24 февраля. Красно-белые заплатят за его трансфер до 11 миллионов евро с учетом бонусов. В «Спартаке» Промес будет играть под 24-м номером. Футболист уже выступал за московский клуб с 2014 по 2018 года. В составе команды он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.