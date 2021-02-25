«Спартак» готов продать Бакаева в «Динамо» за 12 миллионов евро

Московский «Спартак» готов продать полузащитника Зелимхана Бакаева в «Динамо»? за 12 миллионов евро.

По информации «СЭ», если «Динамо» будет готово отдать 12 миллионов евро, разбитыми на четыре транша, то трансфер 24-летнего российского футболиста возможен.

Ранее сегодня, 25 февраля, журналист Нобель Арустамян сообщил, что клубы ведут переговоры о возможном переходе Бакаева. Так как трансферное окно в России закрывается сегодня, о переходе игрока может быть объявлено в ближайшее время.

В текущем сезоне Бакаев провел 21 матч за красно-белых, забил один гол и сделал семь результативных передач.