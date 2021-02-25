«Спартак» показал медосмотр Промеса

«Спартак» в Twitter показал, как проходит медицинский осмотр у новичка команды Квинси Промеса.

29-летний футболист перешел в московский клуб вчера, 24 февраля. Красно-белые заплатят за его трансфер до 11 миллионов евро с учетом бонусов. В «Спартаке» Промес будет играть под 24-м номером. Футболист уже выступал за московский клуб с 2014 по 2018 года. В составе команды он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.