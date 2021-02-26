«Манчестер Юнайтед» намерен предложить Лингарда, Матича или Джоунса за Райса из «Вест Хэма»

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает 90min.

По сведениям источника, манкунианцы планируют включить в сделку по 22-летнему англичанину полузащитника Джесси Лингарда, который арендован «молотобойцами», полузащитника Неманью Матича или защитника Фила Джоунса.

В текущем сезоне Райс провел 28 матчей за «Вест Хэм», в которых забил гол и сделал результативную передачу.