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«Манчестер Юнайтед» намерен предложить Лингарда, Матича или Джоунса за Райса из «Вест Хэма»

11:12
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Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает 90min.

По сведениям источника, манкунианцы планируют включить в сделку по 22-летнему англичанину полузащитника Джесси Лингарда, который арендован «молотобойцами», полузащитника Неманью Матича или защитника Фила Джоунса.

В текущем сезоне Райс провел 28 матчей за «Вест Хэм», в которых забил гол и сделал результативную передачу.

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