«Манчестер Юнайтед» намерен предложить Лингарда, Матича или Джоунса за Райса из «Вест Хэма»
11:12
Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает 90min.
По сведениям источника, манкунианцы планируют включить в сделку по 22-летнему англичанину полузащитника Джесси Лингарда, который арендован «молотобойцами», полузащитника Неманью Матича или защитника Фила Джоунса.
В текущем сезоне Райс провел 28 матчей за «Вест Хэм», в которых забил гол и сделал результативную передачу.
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