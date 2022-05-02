«Челси» продолжает интересоваться Кунде из «Севильи»

Защитник «Севильи» Жюль Кунде может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 23-летнего француза претендует «Челси», который уже не первый год следит за игрой защитника. Главный тренер лондонцев Томас Тухель является поклонником игры Кунде. Сообщается, что «Севилья» готова расстаться с игроком за 80 млн евро.

В текущем сезоне Кунде провел 40 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 млн евро.