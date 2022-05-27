«Эвертон» поборется с «Вест Хэмом» за Корне из «Бернли»

Полузащитник «Бернли» Максвел Корне может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Telegraph.

По сведениям источника, на 25-летнего ивуарийца претендует «Эвертон», которому придется побороться за игрока с «Вест Хэмом». «Бернли» по итогам сезона вылетел в чемпионшип.

В минувшем сезоне Корне провел 26 матчей в АПЛ, в которых забил 9 голов и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 млн евро.