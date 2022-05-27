В «Герте» назвали спекуляцией новость о возможном подписании контракта со Шварцем

Директор по коммуникациям «Герты» Маркус Юнг отреагировал на новость о том, что главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в ближайшее время возглавит немецкий клуб. Ранее об этом сообщил Kicker.

По данным источника, стороны достигли соглашения о контракте на новый сезон и Шварц расторгнет соглашение с московским клубом после финала БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком».

«Герта» согласовала контракт с Сандро Шварцем? Мы не участвуем в спекуляциях», — цитирует Юнга «Чемпионат».

«Динамо» завершило сезон РПЛ-2021/22 на третьем месте, набрав 53 очка в 30 матчах. По ходу сезона контракт с немецким специалистом был продлен до 2024 года.