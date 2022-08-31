«Эвертон» хочет подписать Чуквуэзе

Нападающий «Вильярреала» Сэмюэл Чуквуэзе может продолжить карьеру в Англии.

По информации Relevo, «Эвертон» заинтересован в подписании 23-летнего нигерийца. Между клубами уже ведутся переговоры.

Действующий контракт Чуквуэзе рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Чуквуэзе сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи. В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи в 5 матчах.