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Сегодня, 05:06

«Эвертон» хочет подписать Чуквуэзе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Вильярреала» Сэмюэл Чуквуэзе может продолжить карьеру в Англии.

По информации Relevo, «Эвертон» заинтересован в подписании 23-летнего нигерийца. Между клубами уже ведутся переговоры.

Действующий контракт Чуквуэзе рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Чуквуэзе сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи. В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи в 5 матчах.

Футбол
ФК Вильярреал
ФК Эвертон
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