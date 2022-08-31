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Сегодня, 03:54

Переход Джастина Клайверта в «Фулхэм» не состоится

Евгений Козинов
Корреспондент
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Переход нападающего Джастина Клайверта из «Ромы» в «Фулхэм» сорвался, сообщает The Athletic.

По информации источника, 23-летнему голландцу отказали в разрешении на работу. В прошлом сезоне он выступал за «Ниццу» на правах аренды, но отсутствие игровой практики в «Роме» означает, что он не соответствует критериям футбольной ассоциации Англии.

В прошлом сезоне Клайверт забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 31 матче за «Ниццу».

Джастин — сын знаменитого экс-нападающего «Аякса», «Барселоны» и сборной Нидерландов Патрика Клюйверта.

Джастин Клюйверт
Футбол
ФК Рома
ФК Фулхэм
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