«Рома» арендовала Камару у «Олимпиакоса»

Полузащитник «Олимпиакоса» Мади Камара перешел в «Рому», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 25-летним гвинейцем рассчитано до конца сезона-2022/23. Игрок будет выступать под 20-м номером.

Камара заменит полузащитника римлян Джорджиньо Вейналдума, который выбыл на несколько месяцев после перелома ноги.

В прошлом сезоне Камара провел за «Олимпиакос» 45 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с греческим клубом действует до 2024 года.