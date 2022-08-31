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Сегодня, 16:36

«Рома» арендовала Камару у «Олимпиакоса»

Сергей Разин
корреспондент
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Мади Камара.
Фото ФК «Рома»

Полузащитник «Олимпиакоса» Мади Камара перешел в «Рому», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 25-летним гвинейцем рассчитано до конца сезона-2022/23. Игрок будет выступать под 20-м номером.

Камара заменит полузащитника римлян Джорджиньо Вейналдума, который выбыл на несколько месяцев после перелома ноги.

В прошлом сезоне Камара провел за «Олимпиакос» 45 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с греческим клубом действует до 2024 года.

ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Рома
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