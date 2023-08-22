Экс-хавбек «Ростова» и «Рубина» Саплинов продолжит карьеру в первой лиге

Агент Андрей Талаев рассказал, что бывший полузащитник «Ростова» и «Рубина» Александр Саплинов продолжит карьеру в первой лиге.

«Мы сейчас общаемся, есть несколько вариантов. Обговариваем сейчас условия. Но это первая лига, не премьер-лига.

«Факел» или «Балтика»? Конкретных предложений не было», — цитирует агента «РБ Спорт».

26-летний Саплинов провел в РПЛ 44 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.