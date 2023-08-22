«Аякс» отклонил предложение «Вест Хэма» по Кудусу в размере 42 миллионов евро

«Аякс» отклонил новое предложение «Вест Хэма» по полузащитнику Мохамеду Кудусу, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, лондонцы сделали предложение в размере 42 миллионов евро, но оно было отклонено. В ближайшее время «Вест Хэм» определится с тем, будет ли продолжать переговоры.

Кудус выступает за «Аякс» с 2020 года. В прошедшем сезоне 23-летний ганец провел 42 матча во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 7 результативных передач.