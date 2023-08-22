«Лацио» хочет подписать хавбека «Марселя» Гендузи

Полузащитник «Марселя» Маттео Гендузи может продолжить карьеру в «Лацио», сообщает FootMercato.

По информации источника, сделка может сорваться из-за большой разницы в оценке игрока — «Марсель» хочет выручить за 24-летнего француза около 22 миллионов евро, а римляне предлагают 15 миллионов плюс бонусы.

Гендузи выступает за «Марсель» с 2021 года. Ранее полузащитник играл за лондонский «Арсенал», «Герту» и «Лорьян». Портал Transfermakt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.