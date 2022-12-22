Джуд Беллингем хочет продолжить карьеру в «Реале»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем хочет перейти в «Реал», сообщает As.

По информации источника, игрок считает переход в мадридский клуб наилучшим вариантом для продолжения карьеры. На футболиста также претендуют «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Перед переходом в «Боруссию» из «Бирмингема», Беллингем считал, что за границей у него будет больше возможностей для развития карьеры, чем на родине. В этом плане мнение хавбека не изменилось.

Немецкий клуб оценивает трансфер 19-летнего англичанина минимум в 120 миллионов евро.

В текущем сезоне Беллингем сыграл 22 матча за «Боруссию» во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 100 миллионов евро.