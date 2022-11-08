«Манчестер Юнайтед» готов отдать за Беллингема 150 миллионов евро. Полузащитник является главной целью тен Хага

«МЮ» готов отдать за Беллингема 150 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» всерьез настроен подписать полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема, сообщает Sky Germany. По данным источника, хавбек является главной трансферной целью наставника манкунианцев Эрика тен Хага.

Руководство «МЮ» ожидает, что за 19-летнего англичанина придется заплатить требуемые «Боруссией» 150 миллионов евро.

В текущем сезоне Беллингем провел 20 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.

Контракт игрока с «Боруссией» истекает летом 2025 года.