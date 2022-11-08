«Манчестер Юнайтед» готов отдать за Беллингема 150 миллионов евро. Полузащитник является главной целью тен Хага
«МЮ» готов отдать за Беллингема 150 миллионов евро
«Манчестер Юнайтед» всерьез настроен подписать полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема, сообщает Sky Germany. По данным источника, хавбек является главной трансферной целью наставника манкунианцев Эрика тен Хага.
Руководство «МЮ» ожидает, что за 19-летнего англичанина придется заплатить требуемые «Боруссией» 150 миллионов евро.
В текущем сезоне Беллингем провел 20 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.
Контракт игрока с «Боруссией» истекает летом 2025 года.
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|
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|Бавария
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|1
|41-12
|28
|
2
|Фрайбург
|13
|8
|3
|2
|20-13
|27
|
3
|Унион Б
|13
|8
|2
|3
|21-14
|26
|
4
|Боруссия Д
|13
|8
|1
|4
|23-15
|25
|
5
|Айнтрахт Ф
|13
|7
|2
|4
|27-21
|23
|
6
|РБ Лейпциг
|13
|6
|4
|3
|25-19
|22
|
7
|Вердер
|13
|6
|3
|4
|23-19
|21
|
8
|Боруссия М
|13
|5
|4
|4
|23-20
|19
|
9
|Хоффенхайм
|13
|5
|3
|5
|19-16
|18
|
10
|Майнц
|13
|5
|3
|5
|18-22
|18
|
11
|Кельн
|13
|4
|5
|4
|20-25
|17
|
12
|Вольфсбург
|13
|4
|5
|4
|20-19
|17
|
13
|Аугсбург
|13
|4
|2
|7
|16-23
|14
|
14
|Байер
|13
|3
|3
|7
|21-25
|12
|
15
|Штутгарт
|13
|2
|5
|6
|16-24
|11
|
16
|Герта
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
17
|Бохум
|13
|2
|1
|10
|11-35
|7
|
18
|Шальке
|13
|1
|3
|9
|12-30
|6
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
|8.11
|20:30
|
Вольфсбург – Боруссия Д
|- : -
|8.11
|22:30
|
Бавария – Вердер
|- : -
|8.11
|22:30
|
Бохум – Боруссия М
|- : -
|8.11
|22:30
|
Штутгарт – Герта
|- : -
|9.11
|20:30
|
Кельн – Байер
|- : -
|9.11
|22:30
|
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
|- : -
|9.11
|22:30
|
РБ Лейпциг – Фрайбург
|- : -
|9.11
|22:30
|
Шальке – Майнц
|- : -
|9.11
|22:30
|
Унион Б – Аугсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|11
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|10
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|9
|П
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|7
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|7
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|12
|1
|3
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|10
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|11
|1
|2
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