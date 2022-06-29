Дортмундская «Боруссия» не собирается продавать Беллингема дешевле, чем за 120 миллионов евро
Дортмундская «Боруссия» обозначила сумму, которую хочет получить за полузащитника Джуда Беллингема, сообщает Bild.
По данным источника, клуб хочет получить за 19-летнего англичанина как минимум 120 миллионов евро. При этом «Боруссия» не намерена продавать футболиста этим летом, но понимает, что вряд ли сможет удержать игрока дольше, чем еще на один сезон.
Ранее сообщалось, что Беллингемом интересуются «Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
Беллингем выступает за «Боруссию» с июля 2020 года. В прошлом сезоне полузащитник забил 6 голов и сделал 14 результативных передач в 43 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость англичанина в 80 миллионов евро.
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|Айнтрахт Ф
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13
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14
|Аугсбург
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15
|Штутгарт
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16
|Герта
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17
|Шальке
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|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
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Аугсбург – Фрайбург
|- : -
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Боруссия М – Хоффенхайм
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Бохум – Майнц
|- : -
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Боруссия Д – Байер
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Кельн – Шальке
|- : -
|6.08
|00:00
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Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|6.08
|00:00
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
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Вольфсбург – Вердер
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