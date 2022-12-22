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Сегодня, 10:10

Карло Анчелотти хочет переманить Энцо Фернандеса в «Реал»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хочет, чтобы «королевский клуб» подписал полузащитника «Бенфики» и сборной Аргентины Энцо Фернандеса, сообщает Defensa Central.

По информации источника, президент клуба, Флорентино Перес не планирует платить за игрока 120 миллионов отступных, которые прописаны в контракте.

Футболистом также интересуются «ПСЖ» и «Ливерпуль».

Действующее соглашение Фернандеса с «Бенфикой» рассчитано до июня 2027 года.

В текущем сезоне 21-летний аргентинец провел за португальский клуб 24 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Также он был признан лучшим молодым игроком ЧМ-2022.

Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 35 миллионов евро.

Карло Анчелотти
ФК Бенфика
ФК Реал
Флорентино Перес
Энцо Фернандес
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