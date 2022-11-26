«Ливерпуль» провел предварительные переговоры по трансферу Беллингема

«Ливерпуль» заинтересован в покупке у дортмундской «Боруссии» полузащитника Джуда Беллингема. Английский клуб уже провел предварительные переговоры относительно трансфера 19-летнего игрока, сообщает журналист Фабрицио Романо.

На футболиста также претендуют «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси».

В текущем сезоне Беллингем провел 20 матчей за «шмелей», в которых забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.

Контракт 19-летнего игрока с «Боруссией» истекает летом 2025 года.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб требует за игрока 150 миллионов евро.